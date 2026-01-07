Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Tiempo en BA

Durante la mañana de hoy en Buenos Aires, el clima presentará cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas cercanas a los 5.6°C. Las condiciones estarán acompañadas por una humedad del 55% y vientos que alcanzarán una velocidad de hasta 10 km/h. Se recomienda estar preparado para un clima fresco al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el cielo continuará mayormente nublado, con temperaturas máximas cercanas a los 15.7°C. Los vientos se mantendrán constantes con una velocidad promedio de 8 km/h. No se espera precipitación significativa durante el día, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 7 de enero de 2026

Hoy, el sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, proporcionando un total de 9 horas y 47 minutos de luz diurna. Esta información es vital para aquellos interesados en realizar actividades al aire libre que dependan de la duración del día.