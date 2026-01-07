Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Meteorología de hoy

Cómo estará el clima en Ciudad De Buenos Aires esta mañana

Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el cielo estará parcialmente nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol atraviesen las nubes a lo largo del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, así que es recomendable salir bien abrigado. En cuanto al clima, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de que llueva es baja. Aunque el ambiente será húmedo, al tener una humedad en torno al 78%, la sensación térmica podría ser un poco más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el clima en Ciudad De Buenos Aires continuará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas llegarán hasta un máximo de 16°C. Los vientos moderados, con una velocidad máxima de hasta 12 km/h, contribuirán al ambiente fresco durante el día. No hay previsión de lluvias para el resto del día, asegurando una jornada relativamente tranquila desde el punto de vista meteorológico. Se recomienda llevar un abrigo si se planea estar en exteriores por la tarde o noche para estar cómodos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 7 de enero de 2026

En cuanto a los fenómenos astronómicos, hoy tendremos el amanecer a las 07:57 y el atardecer a las 17:04, ofreciendo un total de 9 horas de luz solar. Aproveche el día para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas con luz solar plena.