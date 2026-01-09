Llega el agua y la ciclogénesis: a qué hora llueve en Buenos Aires este viernes 9 de enero, según el pronóstico

El pronóstico actualizado del SMN anticipa lluvias antes de lo previsto y cambia los planes de muchos para el inicio del fin de semana. A continuación, el horario en el que podrían volver las precipitaciones.

Lluvia en el AMBA Foto: NA

Todo indica que las lluvias tendrán mucho protagonismo a lo largo del fin de semana en Buenos Aires. El pronóstico se actualizó y reveló el momento en que comenzarán las precipitaciones, que están acompañadas de otro fenómeno.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este viernes 9 de enero comenzarán las precipitaciones en Buenos Aires, que se mantendrán en el territorio por varias horas.

Además, otros sitios advirtieron por la aparición de una ciclogénesis entre el viernes y sábado.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA

Según el último informe oficial, este viernes se esperan nuevas lluvias, con probabilidad de precipitaciones antes del inicio del fin de semana. ¿A qué hora volverá a llover en la región?

A qué hora llueve este viernes en el AMBA

Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes por la noche habrá entre un 10 y 40% de probabilidad de lluvias en el AMBA. Durante el día se espera cielo mayormente nublado, con baja chance de precipitaciones, una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 25. Además, se espera intensidad en las ráfagas de viento, con cifras de hasta 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

Ciclogénesis en Buenos Aires

El pronóstico advirtió que podría darse una ciclogénesis, que tendría su centro en Uruguay. Este fenómeno se dará entre el viernes y sábado, por lo que podría traer más lluvias e importantes ráfagas de viento.

Qué es una ciclogénesis

El término ciclogénesis es más conocido en la jerga climatológica que en el vocabulario cotidiano de las personas, por lo que la mayoría de la gente no está al tanto de lo que significa. Se trata de un fenómeno que se conoce popularmente como un ciclón extratropical generado por la baja presión y un sistema de frío frontal, que eleva las posibilidades de tormentas y vientos muy fuertes.

La ciclogénesis es el conjunto detormentas muy fuertes, tiempo sumamente inestable, acompañado de ráfagas de viento fuertes y peligrosas. Este proceso puede cambiar de manera radical el clima.

¿Cómo estará el clima el fin de semana en el AMBA?

El sábado se espera una jornada inestable, con lluvias durante todo el día. La probabilidad de precipitaciones será del 10 al 40% por la mañana y la noche, mientras que al mediodía y por la tarde aumentará al 40-70%. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 24.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Para alivio de muchos, el domingo el clima comenzará a mejorar. La mañana estará mayormente nublada, pero hacia la tarde se espera la salida del sol. La mínima será de 17 grados y la máxima llegará a los 30.

De cara al inicio de la semana, el lunes se presentará con buen tiempo y sol, una mínima de 21 grados y una máxima de 32.

Con un fin de semana marcado por la inestabilidad y lluvias persistentes, el alivio recién llegaría el domingo con una mejora gradual del tiempo. Mientras tanto, el SMN recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta los cambios repentinos en las condiciones climáticas.