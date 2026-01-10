Cuándo llegan las lluvias al AMBA. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Tras varios días de alivio térmico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el tiempo vuelve a cambiar de forma abrupta. Para este fin de semana se esperan lluvias fuertes, ráfagas intensas de viento y, una vez que mejore el panorama, el regreso del calor sofocante en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones comenzarían entre la tarde y la noche del viernes y se extenderían durante todo el sábado 10, con lluvias intermitentes a lo largo del día.

A pesar de la inestabilidad, no se prevé un descenso marcado de la temperatura: el sábado tendrá una mínima cercana a los 19 grados y una máxima de 24, valores similares a los de la jornada previa. El cambio fuerte llegará después, cuando el termómetro vuelva a escalar rápidamente.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Cómo estará el clima el sábado en el AMBA

Sábado con lluvias

El sábado será un día muy inestable en Buenos Aires y alrededores. El SMN anticipa precipitaciones persistentes, con una probabilidad de lluvia que oscilará entre el 40% y el 70%, disminuyendo recién hacia la noche.

Las temperaturas se moverán entre los 19 grados durante la madrugada y los 24 por la tarde, pero el factor que marcará la jornada será el viento.

Para el sábado, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en CABA y zonas cercanas. Se esperan vientos del sudeste, rotando luego al sur, con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

La combinación de lluvia y viento hará que el día resulte poco favorable para actividades al aire libre.

Pronóstico el tiempo en Buenos AIres. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Domingo: mejora el tiempo y vuelve el calor

El domingo 11 llegará con un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La mañana se presentará con cielo mayormente nublado, pero hacia la tarde comenzarán las mejoras y no se esperan lluvias.

La jornada tendrá una amplia amplitud térmica, con una mínima de 17 grados y una máxima que rondará los 30, señalando el retorno del calor.

El viento será leve, del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, lo que aportará un clima más agradable.

Clima para el lunes

El lunes 12 continuará el buen tiempo. El cielo permanecerá algo nublado, sin probabilidades de lluvia, y el calor seguirá siendo protagonista. Las temperaturas irán desde los 20 grados por la mañana hasta 34 grados durante la tarde.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: Mateos Pepe/Ulan/Pool / Latin Am

Alertas por tormentas en otras provincias

Más allá del AMBA, el SMN mantiene alertas meteorológicas en distintas regiones del país. Chaco, Misiones, Formosa y Santa Fe están bajo alerta amarilla, con posibilidad de tormentas fuertes y actividad eléctrica.

La situación más compleja se da en Corrientes y Entre Ríos, donde rige una alerta naranja. En esas provincias se prevén tormentas severas, con granizo, ráfagas superiores a los 90 km/h y lluvias acumuladas de entre 70 y 120 milímetros en cortos períodos.