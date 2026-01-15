Lluvias, tormentas, clima. Foto: NA.

La primera ola de calor del 2026 golpea con fuerza a Buenos Aires, por lo que hay mucha expectativa por la llegada de las lluvias. Tras falsos avisos en los días previos, el pronóstico indicó que este jueves 15 de enero se darán tormentas que representarán un gran alivio.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan fuertes precipitaciones que servirán para disminuir la temperatura. Más allá de la buena noticia que puede presentar, resulta clave conocer cuándo se darán estos fenómenos.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA

A qué hora llueve en Buenos Aires este jueves 15 de enero

En detalle, el SMN indicó que las tormentas aisladas impactarán sobre Buenos Aires durante la tarde del jueves 15. Previamente, el cielo estará mayormente nublado, mientras que a la noche pasará a estar parcialmente nublado. Las probabilidades de lluvia son del 40%, por lo que aún no se activó una alerta.

Con respecto a la temperatura, se espera una mínima de 25°, mientras que la máxima tocará los 33°. Además, habrá vientos leves, aunque la lluvia puede traer buenas noticias en lo que tiene que ver a la ola de calor.

Este jueves 15 se esperan tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

Este viernes 16 de enero se dará un descenso en el termómetro: la mínima pasará a ser de 18°, mientras que la máxima no superará los 30°. La nubosidad esperada marca un cielo entre ligeramente y parcialmente nublado.

Consejos del Servicio Meteorológico Nacional ante la llegada de tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Ola de calor: se mantiene la alerta por temperaturas extremas en Buenos Aires

Un punto a tener en cuenta es que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene su alerta activa por la fuerte ola de calor. Si bien gran parte del AMBA se encuentra bajo advertencia de color amarillo, en la Ciudad de Buenos Aires se aumentó a naranja, lo que implica mayores riesgos.

En estos casos, el nivel amarillo de alertas advierte de temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Alertas por la ola de calor sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Mientras que, en el caso del nivel naranja, se advierte que las cifras “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.