Hoy en Buenos Aires, el clima será predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas fluctúen entre los 5.6°C y los 15.7°C, proporcionando un día templado pero fresco. La humedad relativa alcanzará un nivel del 92%, lo cual es considerablemente elevado, por lo que es posible sentir una sensación térmica algo más alta de la esperada. Un viento moderado soplará desde el norte, con una velocidad máxima de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avanzamos hacia la tarde y la noche, las condiciones no variarán significativamente. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y se alcanzará una temperatura máxima de aproximadamente 15.7°C. El viento continuará soplando con fuerza leve a moderada desde el norte. La humedad mantendrá un nivel elevado, por lo que se recomienda tener precaución si tienes planeadas actividades al aire libre.