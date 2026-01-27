Tormenta eléctrica. Foto: Unsplash.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que varias provincias se encuentran bajo alerta por tormentas, con especial atención en el centro y norte del territorio nacional. En algunos puntos de esa zona se esperan descargas eléctricas frecuentes, acumulados significativos de agua en cortos períodos y condiciones adversas para la circulación.

Las condiciones meteorológicas afectarán a gran parte de la Argentina este miércoles 28 de enero, con la llegada de un sistema de inestabilidad -tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento- que provocará precipitaciones de variada intensidad, algunas de ellas fuertes, con potencial riesgo para la población.

Se esperan fuertes ráfagas de viento en Argentina. Foto: NA

Las alertas del SMN se clasifican en cuatro niveles, según la intensidad del evento y su posible impacto en la vida cotidiana:

Alerta roja: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Este nivel implica un riesgo elevado para la sociedad y requiere acatar las indicaciones de las autoridades.

Alerta naranja: fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Se recomienda mantenerse atento a la evolución del clima y tomar medidas preventivas.

Alerta amarilla: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, como tormentas intensas, lluvias abundantes o ráfagas de viento.

Alerta verde: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos para la población.

Las zonas afectadas por tormentas el 28 de enero

Las tormentas previstas para el martes 28 de enero afectarán a distintas regiones del país con variaciones en la intensidad de los fenómenos y en las temperaturas. Por ejemplo, en Santa Fe capital, se espera una jornada con temperaturas elevadas, con una mínima de 24 °C y una máxima de 31 °C. Las tormentas serían en general de intensidad leve, aunque no se descarta la presencia de actividad eléctrica aislada y lluvias persistentes a lo largo del día, lo que podría generar momentos de inestabilidad prolongada.

En Córdoba capital, el escenario será más adverso. Con una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C, se prevén tormentas eléctricas fuertes, acompañadas por ráfagas de viento y la posibilidad de chaparrones intensos, lo que incrementa el riesgo de complicaciones urbanas y anegamientos temporarios.

La situación más severa se concentrará en el noreste del país. En Puerto Iguazú, Misiones, las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y los 34 °C, en un contexto de alta humedad. Allí se esperan tormentas eléctricas de fuerte intensidad, con precipitaciones abundantes que podrían extenderse durante varias horas.

Por su parte, en San Miguel de Tucumán, se anticipa una mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C. El pronóstico indica tormentas eléctricas intensas, con probabilidad de lluvias muy fuertes en cortos períodos, un fenómeno que suele generar complicaciones rápidas en zonas urbanas y rurales.