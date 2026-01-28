Calor en Buenos Aires. Foto: NA

Un muro atmosférico curre cuando un sistema de alta presión persistente (anticiclón) permanece prácticamente estático sobre una zona geográfica durante varios días. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta configuración bloquea el paso de aire más fresco y favorece que masas de aire cálido se mantengan estacionadas sobre el territorio, elevando las temperaturas por encima de lo habitual.

En las últimas jornadas, el fenómeno impulsó temperaturas máximas superiores a 35°C en amplias zonas del país, desde el centro hasta el noroeste, con registros aún más elevados en puntos aislados. Inicialmente, este calor se siente seco y extremadamente intenso, lo que puede llevar a que el agotamiento térmico pase desapercibido hasta que los síntomas son severos.

Calor extremo; ola de calor. Foto: NA (Daniel Vides)

Sin embargo, a medida que el anticiclón se desplaza gradualmente hacia el este, la humedad del aire aumenta, intensificando la sensación térmica y favoreciendo la formación de tormentas no anticipadas con mayor energía.

Esa combinación -calor acumulado, aire húmedo y cambios en la dinámica de la atmósfera- es la que crea el escenario propicio para descargas eléctricas fuertes, ráfagas de viento y chaparrones que pueden aparecer repentinamente.

Las zonas afectadas por tormentas el 28 de enero

Las tormentas previstas para el martes 28 de enero afectarán a distintas regiones del país con variaciones en la intensidad de los fenómenos y en las temperaturas. Por ejemplo, en Santa Fe capital, se espera una jornada con temperaturas elevadas, con una mínima de 24 °C y una máxima de 31 °C. Las tormentas serían en general de intensidad leve, aunque no se descarta la presencia de actividad eléctrica aislada y lluvias persistentes a lo largo del día, lo que podría generar momentos de inestabilidad prolongada.

En Córdoba capital, el escenario será más adverso. Con una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C, se prevén tormentas eléctricas fuertes, acompañadas por ráfagas de viento y la posibilidad de chaparrones intensos, lo que incrementa el riesgo de complicaciones urbanas y anegamientos temporarios.

Lluvias y tormentas. Foto: Freepik

La situación más severa se concentrará en el noreste del país. En Puerto Iguazú, Misiones, las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y los 34 °C, en un contexto de alta humedad. Allí se esperan tormentas eléctricas de fuerte intensidad, con precipitaciones abundantes que podrían extenderse durante varias horas.

Por su parte, en San Miguel de Tucumán, se anticipa una mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C. El pronóstico indica tormentas eléctricas intensas, con probabilidad de lluvias muy fuertes en cortos períodos, un fenómeno que suele generar complicaciones rápidas en zonas urbanas y rurales.