Llega una tormenta que cambia el clima por completo:

Lluvias y tormentas. Foto: Freepik

El calor tiene el protagonismo del clima en Argentina desde que comenzó la semana. Sin embargo, una actualización en el pronóstico indica que aparece una tormenta que puede impactar con fuerza en distintos territorios, algo que generará un claro cambio en el tiempo.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se activó una alerta amarilla por fuertes fenómenos que incluirán lluvias intensas, además de posible granizo y actividad eléctrica.

Lluvia. Foto: Freepik

En detalle, el SMN indicó que son ocho las provincias que están bajo alerta amarilla por fuertes tormentas para este jueves 29 de enero. Las mismas son Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Corrientes.

El momento en que se darán las peores tormentas es la tarde, aunque, a excepción de Corrientes, estos eventos permanecerán en los territorios hasta la noche también.

“El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indica el texto emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta amarilla por tormentas en distintas provincias de Argentina. Foto: SMN

Además, expresaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”. Estas condiciones darán un giro inesperado en el clima de estas provincias, que puede traducirse en un alivio a la ola de calor.

Alerta por tormentas en Argentina: las recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Qué significa cada alerta del Servicio Meteorológico Nacional