Una poderosa tormenta llega a Buenos Aires y cambia el clima:

Tormentas, clima. Foto: Unsplash.

El clima de la actual semana muestra distintos cambios, con la aparición sorpresiva de lluvias en distintos puntos de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con CABA y sus alrededores, este miércoles 4 de febrero se darán nuevas tormentas en medio de la nueva ola de calor.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se darán importantes precipitaciones en las próximas horas, algo que no estaba en los planes previamente.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA/Daniel Vides

A qué hora llueve este miércoles 4 de febrero en Buenos Aires

En detalle, el SMN indicó que están pronosticadas tormentas aisladas para la tarde, en un rotundo cambio en las previsiones. Las probabilidades de precipitaciones de 40%, por lo que puede darse un escenario similar a lo que ocurrió este martes, de chaparrones intensos por pocos minutos.

El resto de la jornada tendrá un cielo mayormente nublado, ya sin chances de que llueva y con poca presencia del sol. Incluso a la noche se esperan algunas ráfagas de viento, que tocarán los 50 kilómetros por hora, más allá de que no generará un impacto en la temperatura.

Llegan nuevas lluvias a Buenos Aires. Foto: SMN

La ola de calor se mantendrá sin alteraciones, ya que se espera una mínima de 23° y una máxima de 32°. Si bien significa un leve descenso con respecto al martes, permanece la alerta del Servicio Meteorológico Nacional por temperaturas extremas.

Alerta por la ola de calor en Buenos Aires

El AMBA sigue bajo alerta amarilla por las altas temperaturas registradas, que se mantendrán en el territorio. Cabe recordar que esta advertencia indica que las cifras pronosticadas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Cabe recordar que este jueves 5 de febrero habrá más lluvias, que serán protagonistas en la jornada. Tras un cielo mayormente nublado durante la madrugada, se darán tormentas aisladas en la mañana y la tarde, además de los chaparrones que impactarán por la noche.

Clima extendido en Buenos Aires. Foto: SMN

Justamente, el termómetro no tendrá cambios significativos, ya que el jueves 5 se darán cifras de entre 25° y 31°, mientras que el viernes 6 serán de entre 19° y 29° para despedir la semana.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Ola de calor en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN