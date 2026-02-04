Una poderosa tormenta llega a Buenos Aires y cambia el clima: a qué hora llueve este miércoles 4 de febrero, según el pronóstico
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se esperan nuevas precipitaciones, que no estaban dentro de los planes hasta hace poco tiempo.
El clima de la actual semana muestra distintos cambios, con la aparición sorpresiva de lluvias en distintos puntos de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con CABA y sus alrededores, este miércoles 4 de febrero se darán nuevas tormentas en medio de la nueva ola de calor.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se darán importantes precipitaciones en las próximas horas, algo que no estaba en los planes previamente.
A qué hora llueve este miércoles 4 de febrero en Buenos Aires
En detalle, el SMN indicó que están pronosticadas tormentas aisladas para la tarde, en un rotundo cambio en las previsiones. Las probabilidades de precipitaciones de 40%, por lo que puede darse un escenario similar a lo que ocurrió este martes, de chaparrones intensos por pocos minutos.
El resto de la jornada tendrá un cielo mayormente nublado, ya sin chances de que llueva y con poca presencia del sol. Incluso a la noche se esperan algunas ráfagas de viento, que tocarán los 50 kilómetros por hora, más allá de que no generará un impacto en la temperatura.
La ola de calor se mantendrá sin alteraciones, ya que se espera una mínima de 23° y una máxima de 32°. Si bien significa un leve descenso con respecto al martes, permanece la alerta del Servicio Meteorológico Nacional por temperaturas extremas.
Alerta por la ola de calor en Buenos Aires
El AMBA sigue bajo alerta amarilla por las altas temperaturas registradas, que se mantendrán en el territorio. Cabe recordar que esta advertencia indica que las cifras pronosticadas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.
Cabe recordar que este jueves 5 de febrero habrá más lluvias, que serán protagonistas en la jornada. Tras un cielo mayormente nublado durante la madrugada, se darán tormentas aisladas en la mañana y la tarde, además de los chaparrones que impactarán por la noche.
Justamente, el termómetro no tendrá cambios significativos, ya que el jueves 5 se darán cifras de entre 25° y 31°, mientras que el viernes 6 serán de entre 19° y 29° para despedir la semana.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Ola de calor en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Retirá o asegurá objetivos que puedan ser volados por el viento.
- Salí solo si es necesario.
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.