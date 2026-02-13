En la mañana de hoy, el clima en Ciudad de Buenos Aires se presentará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas se situarán entre los 8.6°C como mínimo y los 16°C como máximo, lo cual hace de esta mañana un momento agradable para disfrutar al aire libre. El viento soplará a una velocidad máxima de 8 km/h, ayudando a mantener el ambiente fresco en este escenario matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde de hoy, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, aunque las temperaturas alcanzarán los 16°C, brindando un clima templado. Hacia la noche, la temperatura rondará cerca de los 10°C, mientras que el viento se mantendrá en calma con ráfagas máximas de hasta 12 km/h. A lo largo del día, se estima que no habrá precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Ante las condiciones esperadas, se recomienda llevar ropa ligera durante el día y tener a mano un abrigo para la noche. No olvides utilizar protector solar a pesar de la nubosidad, ya que los rayos UV pueden atravesar las nubes. Además, mantenerte hidratado es esencial, sobre todo si planeas actividades al aire libre.