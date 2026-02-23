Se vienen 24 horas de tormentas intensas y fuertes ráfagas de viento en Buenos Aires:

24 horas de tormentas intensas y fuertes ráfagas de viento en Buenos Aires. Foto: Foto generada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta ante la llegada de un sistema de tormentas con intensa actividad eléctrica, que provocará lluvias, ráfagas de viento e inestabilidad atmosférica, con acumulados estimados cercanos a los 10 milímetros.

El organismo informó que el fenómeno afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires desde la mañana del lunes 23 de febrero, cuando se prevé el inicio de chaparrones que se extenderán durante la jornada, acompañados por tormentas aisladas.

El SMN informó que el fenómeno afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires desde la mañana del lunes 23 de febrero. Foto: SMN

Además, rige una alerta roja para el oeste provincial por tormentas fuertes, con precipitaciones intensas, ráfagas significativas y probabilidad de caída ocasional de granizo. A continuación, las zonas afectadas:

Adolfo Alsina

Bolívar

Coronel Suarez

Daireaux

General Lamadrid

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Pehuajó

Pellegrini

Puán

Olavarría

Rivadavia

Saavedra

Salliqueló

Trenque Lauquen

Tres Lomas

El pronóstico extendido del clima para toda la semana en Buenos Aires

Lunes 23 de febrero : mínima de 23°C y máxima de 28°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas hasta la noche.

Martes 24 de febrero : mínima de 21°C y máxima de 31°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y chaparrones por la tarde-noche.

Miércoles 25 de febrero : mínima de 17°C y máxima de 27°C, con el cielo parcialmente nublado.

Jueves 26 de febrero : mínima de 16°C y máxima de 26°C, con el cielo mayormente nublado.

Viernes 27 de febrero: mínima de 17°C y máxima de 26°C, con el cielo parcialmente nublado.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

El SMN emitió una alerta roja para el oeste provincial por tormentas fuertes y precipitaciones intensas. Foto: NA

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes