Panorama para la mañana

Hoy en Córdoba, el clima se presentará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 7.3°C, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 54%. Los vientos serán leves, con una velocidad máxima de 12 km/h. Este clima es ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche, Córdoba continuará con cielos parcialmente nubosos. La temperatura máxima se elevará hasta los 21.9°C, mientras que los vientos podrán alcanzar los 19 km/h. La humedad también será un factor a tener en cuenta, manteniéndose en un rango elevado que podrías sentir al final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de marzo de 2026

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. Estos horarios son perfectos para aquellos que deseen disfrutar de los atardeceres cordobeses desde un punto alto de la ciudad.