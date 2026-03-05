Hoy en Salta, el clima se presenta con un predominante cielo parcialmente nuboso durante la mañana, acompañado de temperaturas que van desde los 3.4°C hasta los 21.2°C. La humedad alcanzará un máximo del 91%, lo que añade una sensación de frescor en el ambiente, ideal para disfrutar de actividades al aire libre siempre manteniéndose abrigado. Con vientos soplando a una velocidad máxima de 22 km/h, es recomendable llevar un cortavientos al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las condiciones del tiempo en Salta seguirán siendo parcialmente nubosas, con una ligera disminución en la temperatura, que alcanzará un máximo de 18.4°C. La humedad se mantendrá alta, alrededor del 86%, mientras que la velocidad del viento disminuye a un promedio de 10 km/h. No se espera lluvia, así que es un buen momento para cualquier actividad planificada sin preocupaciones sobre precipitaciones. Al caer la noche, las temperaturas bajarán a 7.5°C, y el viento se reducirá aún más a 8 km/h, ideal para cerrar el día relajadamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de marzo de 2026

Hoy en Salta, el sol surgirá en el horizonte a las 08:03 y se ocultará a las 18:40. Estas horas marcan el ritmo del día, brindando un clima diurno moderado y cálido, perfecto para aprovechar las últimas horas de luz de sol.