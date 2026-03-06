Hoy en Corrientes, podrás esperar un clima mayoritariamente parcialmente nuboso. La temperatura mínima alcanzará los 8.2°C, mientras que la máxima rondará los 18.8°C. Durante el día, se experimentará un clima fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán estables con cielos parcialmente nubosos. Será un buen momento para disfrutar de actividades en familia, ya que no se prevén precipitaciones. Los vientos soplarán con una velocidad media de 19 km/h, manteniendo una ligera brisa a lo largo del día.

La humedad estará alrededor del 44%, creando un ambiente bastante cómodo en la ciudad. Es importante mantenerse hidratado y usar protector solar si piensas estar fuera por mucho tiempo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Para enfrentar el día en Corrientes, te recomendamos llevar ropa ligera pero no olvides un abrigo para la noche, ya que las temperaturas pueden bajar. Si planeas salir, no olvides tus gafas de sol y protección solar.