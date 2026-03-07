Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 7 de marzo de 2026
Clima Córdoba
El clima durante la mañana
Para la mañana de hoy, en Córdoba, se experimentará un clima con cielos parcialmente nubosos, ofreciendo una temperatura mínima de 7.3°C. A lo largo de esta franja, la brisa estará moderada con velocidades que alcanzarán los 23 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde y noche, el clima continuará con nubosidad parcial, las temperaturas alcanzarán su punto más alto alrededor de los 21.9°C. Los vientos soplarán a través de la región a un máximo de 10 km/h, manteniendo una sensación térmica agradable a lo largo del día. La humedad se mantendrá en torno al 54%, proporcionando un ambiente ligeramente húmedo.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de marzo de 2026
En esta jornada, el sol hará su aparición a las 08:12 y se ocultará a las 18:21, permitiendo aprovechar un día completo bajo luz natural.