El clima durante la mañana

Para la mañana de hoy, en Córdoba, se experimentará un clima con cielos parcialmente nubosos, ofreciendo una temperatura mínima de 7.3°C. A lo largo de esta franja, la brisa estará moderada con velocidades que alcanzarán los 23 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el clima continuará con nubosidad parcial, las temperaturas alcanzarán su punto más alto alrededor de los 21.9°C. Los vientos soplarán a través de la región a un máximo de 10 km/h, manteniendo una sensación térmica agradable a lo largo del día. La humedad se mantendrá en torno al 54%, proporcionando un ambiente ligeramente húmedo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de marzo de 2026

En esta jornada, el sol hará su aparición a las 08:12 y se ocultará a las 18:21, permitiendo aprovechar un día completo bajo luz natural.