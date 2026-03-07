Hoy en La Rioja, el día comenzará con un clima caracterizado por nubosidad parcial. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 6°C, lo que implica un amanecer fresco. A medida que avancen las horas, la temperatura subirá paulatinamente, alcanzando máximas cercanas a los 21.1°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, se espera que las condiciones climatológicas se mantengan similares, con cielo parcialmente cubierto. Los vientos, por su parte, alcanzarán su máxima intensidad con una velocidad de hasta 21 km/h, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre. En cuanto a la humedad, esta alcanzará un máximo del 70%, lo que podría incrementar la sensación de bochorno, especialmente en áreas mal ventiladas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de marzo de 2026

El sol de este sábado saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35, brindándonos un total de diez horas y diecisiete minutos de luz diurna.

Es importante prestar atención a las condiciones del viento para las actividades al aire libre.