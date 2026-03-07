Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 7 de marzo de 2026
Clima de hoy
Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso, y temperaturas mínimas alrededor de los 7.9°C. Durante la mañana, se espera una temperatura máxima de 18.5°C, mientras los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 21 km/h. La humedad se mantiene alta, con un nivel alrededor del 85%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y noche de este sábado, Santa Fe seguirá con cielo nublado, pero no se prevén lluvias. Las temperaturas oscilarán cerca de los 17.3°C, y el viento del sur podría ser un aspecto a considerar, moviéndose con una velocidad máxima de 21 km/h. La humedad es notable, manteniéndose en niveles altos.