Hoy en Mendoza, el clima se presenta con una jornada en la que el cielo estará cubierto de nubes parciales, acompañado por temperaturas mínimas de 6.6°C. La mañana estará caracterizada por una sensación fresca, sin precipitaciones relevantes para este período del día. Viento moderado se hará sentir desde temprano, alcanzando hasta 22 km/h, pero sin representar problemas para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, el clima seguirá mayormente similar con el termómetro subiendo hasta una temperatura máxima de 17.5°C, proporcionando una leve mañana en comparación al ambiente más fresco que se sintió horas antes. Se espera que el cielo se mantenga algo nublado, no obstante, las condiciones permanecerán estables sin reportes de lluvia a lo largo de la jornada. Viento constante de dirección variable podrá sentirse, contribuyendo a la sensación térmica moderada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de marzo de 2026

Con respecto a las observaciones astronómicas, en Mendoza tenemos previsto que el amanecer de hoy sea a las 08:34, mientras que la puesta del sol se producirá a las 18:35. Moreno una jornada favorable para disfrutar del exterior o realizar actividades bajo la luz natural, que se extenderán hasta bien entrada la tarde. Para los interesados en los ciclos lunares, la fase de la luna entra en plena cuarto creciente esta noche.