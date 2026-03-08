Tormenta; lluvia, Buenos Aires. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja para este domingo 8 en distintas regiones del país por condiciones meteorológicas adversas, que pueden incluir tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento.

Las alertas de nivel naranja, que implican fenómenos más intensos y con capacidad de provocar daños, afectan principalmente sectores del centro-oeste del país. Entre las provincias alcanzadas aparecen Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Neuquén y Río Negro.

Alerta naranja. Foto: SMN.

En tanto, rige alerta amarilla, que implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades, en áreas como Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Corrientes y el norte de la Patagonia, además de otros sectores del centro del país.

Según el organismo, las zonas bajo advertencia podrían registrar tormentas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo.

Recomendaciones del SMN por alerta naranja

Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

- Domingo 8: mínima 19° y máxima 24°. Cielo parcialmente nublado durante el día y más nublado hacia la noche. Sin lluvias previstas. Viento algo fuerte durante la jornada.

- Lunes 9: mínima 18° y máxima 24°. Cielo mayormente nublado durante gran parte del día. Sin precipitaciones.

- Martes 10: mínima 18° y máxima 25°. Mejora el tiempo con intervalos de sol y nubes. Probabilidad de lluvia 0%.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

- Miércoles 11: mínima 20° y máxima 27°. Jornada más cálida, con sol y algunas nubes.

- Jueves 12: mínima 20° y máxima 27°. Cielo parcialmente nublado. Probabilidad de lluvias muy baja (0-10%).

- Viernes 13: mínima 21° y máxima 28°. Continúa el ascenso de temperatura, con sol y algunas nubes.