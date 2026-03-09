Condiciones del tiempo en la mañana

El día comienza con un clima mayormente despejado, con escasas nubes y temperaturas que inician desde los 7.8°C. A medida que avanza la mañana, se espera una ligera elevación hacia un máximo de 17.2°C. La humedad relativa se mantendrá en un nivel moderado del 82%, sin expectativa de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, con un aumento mínimo en la sensación térmica. Las temperaturas oscilarán cercanas a los 17.2°C como máximo. Los vientos serán regulares, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. No se espera lluvia para esta jornada, aseguró el servicio meteorológico nacional.