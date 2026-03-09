Canal 26
lunes, 9 de marzo de 2026, 06:02

Pronóstico del tiempo para hoy en La Rioja

Hoy en La Rioja, el clima dará inicio con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 6°C. A lo largo de la mañana, no se prevé ninguna precipitación, con un ambiente estable y fresco. Los vientos soplarán moderadamente a una velocidad de alrededor de 2.7 m/s, y se espera una humedad cercana al 40%, favoreciendo la sensación de comodidad durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, el día continuará parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará 21.1°C, creando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Para la noche, se espera que el clima se mantenga similar, sin variaciones significativas en la cobertura nubosa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de marzo de 2026

La salida del sol está programada para las 08:18 de la mañana, mientras que el ocaso será aproximadamente a las 18:35. Este balance entre el día y la noche permite un buen tiempo para disfrutar actividades diurnas.