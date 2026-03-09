Hoy en Mendoza, el clima presentará algunas sorpresas para quienes planeen disfrutar al aire libre por la mañana. Se pronostica cielo con pocas nubes y temperaturas que rondarán entre los 6.6°C a 17.5°C. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h, pero sin grandes ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al avanzar el día hacia la tarde y la noche, el clima mantendrá su perfil nuboso, asegurando un ambiente fresco y agradable. La temperatura máxima continuará alrededor de los 17.5°C, ideal para paseos vespertinos. La humedad se mantendrá relativamente estable, asegurada en un 62%, mientras que el viento seguirá sin cambios relevantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de marzo de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, es importante señalar que el sol saldrá a las 08:34 y se ocultará a las 18:35, brindando un día de hermosas luces para la jornada de actividades exteriores que pueden disfrutar mejor durante las horas de sol.