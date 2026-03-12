Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de marzo de 2026
Clima y tiempo
Durante la mañana en Río Negro, el clima se presentará con escasa nubosidad y temperaturas agradables a frescas, iniciando con mínimas de 6.8°C. La presencia de vientos matinales alcanzará una velocidad media de 22 km/h, proporcionando una sensación térmica fresca. La humedad será del 45%, contribuyendo a una mañana seca sin precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Hacia la tarde y la noche, el clima cambiará ligeramente, con cielo parcialmente nuboso. Se prevé un aumento de temperaturas alcanzando los 17.1°C máximo. Los vientos continuarán soplando suaves con rachas más intensas de hasta 43 km/h durante la noche. La humedad descenderá por la noche a un promedio del 12.5%.
Es importante considerar que hoy no se prevé lluvia, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.