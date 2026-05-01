Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo niebla, la jornada en Salta promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Este 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Norte 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 26°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:53
Horas de luz11h 10m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:43 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 11h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 18 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Este 3 - 18 km/h 0% Niebla
02:00 10° 10° Sureste 4 - 16 km/h 0% Niebla
03:00 10° 11° Oeste 3 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Oeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Sur 2 - 13 km/h 0% Niebla
06:00 10° Sureste 2 - 12 km/h 0% Niebla
07:00 10° Sur 1 - 12 km/h 0% Niebla
08:00 Sur 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Suroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Oeste 3 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Oeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Oeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 25° 25° Oeste 2 - 15 km/h 0% Soleado
15:00 26° 26° Noreste 2 - 13 km/h 0% Soleado
16:00 26° 26° Este 5 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 24° 26° Este 7 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 22° 24° Este 8 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Este 7 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noreste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noreste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Norte 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Norte 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Norte 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.