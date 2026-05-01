Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
13°
Viento
Noreste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sur 17 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Este 31 - 58 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 31 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 46m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:59 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 31 - 59 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 19 - 27 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Norte 17 - 27 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Norte 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Norte 19 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Norte 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Norte 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Noreste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° 12° Noreste 7 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Noreste 6 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Este 3 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Sur 5 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sur 9 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Sur 10 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Sur 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sur 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sur 16 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Sur 17 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sureste 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sureste 27 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Sureste 28 - 53 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Este 29 - 54 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Este 31 - 58 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Este 31 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Este 30 - 57 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.