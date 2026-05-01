Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 31 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:59
|Puesta del sol
|18:45
|Horas de luz
|10h 46m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 07:59 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 31 - 59 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Norte 19 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|16°
|16°
|Norte 17 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|16°
|16°
|Norte 17 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|15°
|15°
|Norte 19 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|15°
|15°
|Norte 15 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Norte 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|13°
|13°
|Noreste 6 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|18°
|18°
|Este 3 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|20°
|20°
|Sur 5 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|21°
|21°
|Sur 9 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|21°
|21°
|Sur 10 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|22°
|22°
|Sur 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|21°
|21°
|Sur 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|21°
|21°
|Sur 16 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|21°
|21°
|Sur 17 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|20°
|20°
|Sureste 19 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Sureste 27 - 49 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 28 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|15°
|15°
|Este 29 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|14°
|14°
|Este 31 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|13°
|13°
|Este 31 - 58 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|13°
|13°
|Este 30 - 57 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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