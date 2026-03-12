El clima en Santa Fe este jueves se presenta con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, las temperaturas estarán frescas, con una mínima de aproximadamente 7.9°C. No se espera precipitación significativa y el nivel de humedad puede alcanzar el 85%, contribuyendo a una sensación ligeramente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán similares, con máximas alcanzando los 18.5°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que aportará una brisa moderada. Para las actividades al aire libre se recomienda llevar abrigo ligero para la noche, ya que la temperatura descenderá levemente. No se contemplan lluvias, lo que favorece planificaciones al aire libre sin mayores inconvenientes.