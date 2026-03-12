Hoy en Tierra del Fuego, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso y una ligera brisa que anuncia un día fresco. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los -0.6°C, mientras que la humedad alcanzará un índice del 96%. A pesar del frescor, no se prevé la caída de precipitaciones significativas al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, el escenario climático no sufrirá grandes modificaciones, con temperaturas máximas que rondarán los 2.9°C. La velocidad del viento seguirá siendo moderada, alcanzando una media de 22 km/h. Mientras cae la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, pero la probabilidad de lluvias se mantiene baja. Las condiciones meteorológicas invitan a disfrutar de un día tranquilo, pese al frío.