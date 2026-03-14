Para este clima en Tucumán, durante la mañana se espera un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 8.5°C. La humedad se pronostica en un 68%, haciendo el ambiente húmedo y agradable. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 7 km/h, lo que proporcionará una brisa constante a lo largo del periodo matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde, las condiciones climáticas mantendrán un cielo parcialmente cubierto, con la temperatura subiendo hasta un máximo de 22.4°C, proporcionando un clima cálido pero soportable. Hacia la noche, el viento continuará soplando, ahora a una velocidad de hasta 11 km/h, lo que sumado a una humedad del 68%, podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente inferior a la temperatura ambiente.

Nota: No se espera lluvia para el día de hoy, por lo que las actividades al aire libre no se verán afectadas por precipitaciones.