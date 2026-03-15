Durante la mañana de este domingo 15 de marzo, el clima en Buenos Aires se presentará parcialmente nuboso, lo que traerá consigo una temperatura más bien fresca. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 5.6°C. A lo largo de las primeras horas del día, los vientos soplarán a una velocidad moderada de 21 km/h, acompañando al leve descenso de temperatura que se espera durante el amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que el día avance hacia la tarde, el tiempo en la ciudad se mantendrá relativamente estable, con un cielo parcialmente nuboso pero sin precipitaciones esperadas. La temperatura máxima rondará los 15.7°C, proporcionando un clima agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se mantendrán las ráfagas de viento, alcanzando hasta 21 km/h, lo cual podría generar una sensación térmica fresquita.

Hacia la noche, no se esperan cambios significativos en las condiciones. La humedad relativa máxima puede llegar hasta un 92%, por lo que el aire podría sentirse más denso. A medida que el día llegue a su fin, la temperatura empezará a descender nuevamente, acercándose a la mínima registrada en las primeras horas. Este patrón típico es propio de las transiciones de estación en la región.