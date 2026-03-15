En Mendoza, el clima de hoy promete ser variable. La mañana comenzará con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima que se situará alrededor de los 6.6°C. La sensación térmica durante las primeras horas del día será fresca, con una humedad en el ambiente que rondará el 62%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de hasta 13 km/h, lo que puede generar un leve enfriamiento en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Conforme avance el día, las condiciones se irán estabilizando. La temperatura máxima llegará a los 17.5°C, con cielos que mantendrán su parcial cobertura de nubes. La humedad relativa se espera que alcance valores cercanos a 37%, proporcionando un ambiente relativamente seco. Los vientos, por su parte, podrían intensificarse moderadamente, llegando hasta los 22 km/h, provenientes del sector este. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica pueda variar ligeramente en los diferentes puntos de la ciudad.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:34 y se pondrá a las 18:35, proporcionando un día con buena luz solar. Se recomienda estar atentos a las señales del tiempo, para ajustar los planes al aire libre y así maximizar el disfrute del domingo. La fase lunar podría también ofrecer un atractivo extra al atardecer, si las nubes lo permiten.