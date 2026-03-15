Durante la mañana de este domingo 15 de marzo de 2026, Tierra del Fuego experimentará un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas en las primeras horas del día estarán cercanas a los -0.6°C, mientras que la sensación térmica será considerablemente fría debido a la ausencia de precipitaciones. Se espera que la humedad alcance un 96%, creando un ambiente ligeramente húmedo. El viento soplará a una velocidad máxima de 36 km/h, aumentando la sensación de frío en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y la noche, la temperatura máxima se espera que ronde los2.9°C. No se pronostican precipitaciones significativas, por lo que será un día seco. Los vientos continuarán con una intensidad promedio de 17 km/h. No obstante, las condiciones de nubosidad persistirán a lo largo del día. La visibilidad será moderadamente buena, facilitando cualquier tipo de desplazamiento o actividades al aire libre en las horas vespertinas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Teniendo en cuenta el contenido de humedad y temperatura, se recomienda vestir con varias capas para mantener el confort térmico. Un abrigo cortavientos podría ser útil debido a la intensidad del viento. Mantener una buena hidratación también es clave, a pesar de las bajas temperaturas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 09:54 y se pondrá a las 17:12. Mientras tanto, la salida de la luna se producirá a las 15:57 y se ocultará a las 09:55 del siguiente día, brindando un espectáculo moderado para los amantes de la astronomía durante la tarde.