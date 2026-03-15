Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de marzo de 2026
Tiempo actual
Durante la mañana de este domingo 15 de marzo de 2026, Tierra del Fuego experimentará un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas en las primeras horas del día estarán cercanas a los -0.6°C, mientras que la sensación térmica será considerablemente fría debido a la ausencia de precipitaciones. Se espera que la humedad alcance un 96%, creando un ambiente ligeramente húmedo. El viento soplará a una velocidad máxima de 36 km/h, aumentando la sensación de frío en la región.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Para la tarde y la noche, la temperatura máxima se espera que ronde los2.9°C. No se pronostican precipitaciones significativas, por lo que será un día seco. Los vientos continuarán con una intensidad promedio de 17 km/h. No obstante, las condiciones de nubosidad persistirán a lo largo del día. La visibilidad será moderadamente buena, facilitando cualquier tipo de desplazamiento o actividades al aire libre en las horas vespertinas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego
Teniendo en cuenta el contenido de humedad y temperatura, se recomienda vestir con varias capas para mantener el confort térmico. Un abrigo cortavientos podría ser útil debido a la intensidad del viento. Mantener una buena hidratación también es clave, a pesar de las bajas temperaturas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de marzo de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 09:54 y se pondrá a las 17:12. Mientras tanto, la salida de la luna se producirá a las 15:57 y se ocultará a las 09:55 del siguiente día, brindando un espectáculo moderado para los amantes de la astronomía durante la tarde.