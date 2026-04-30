Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Soleado
17°
Viento
Este 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
26°
Viento
Noreste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
22°
Viento
Este 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 27°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol18:24
Horas de luz11h 4m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:20 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Este 7 - 12 km/h 0% Soleado
08:00 15° 15° Este 8 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 17° 17° Este 7 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 20° 20° Este 7 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 22° 24° Noreste 8 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 24° 25° Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 25° 26° Noreste 11 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 26° 27° Noreste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 27° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 27° Noreste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 26° 27° Noreste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 24° 25° Este 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 23° 23° Este 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 23° 23° Este 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 22° 22° Este 12 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 22° 22° Este 12 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 22° 22° Este 12 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 22° 22° Este 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.