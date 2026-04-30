El tiempo en Corrientes hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.
Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:20
|Puesta del sol
|18:24
|Horas de luz
|11h 4m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:20 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sureste 4 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|15°
|15°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|15°
|15°
|Este 7 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|15°
|15°
|Este 8 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|17°
|17°
|Este 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|20°
|20°
|Este 7 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|22°
|24°
|Noreste 8 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|24°
|25°
|Noreste 10 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|25°
|26°
|Noreste 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|26°
|27°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|26°
|27°
|Noreste 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|26°
|27°
|Noreste 12 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|26°
|27°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|24°
|25°
|Este 9 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|23°
|23°
|Este 11 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|23°
|23°
|Este 11 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|22°
|22°
|Este 12 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|22°
|22°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|22°
|22°
|Este 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|22°
|22°
|Este 13 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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