Lluvias en la Bombonera. Foto: ChatGPT.

La Selección Argentina vuelve a presentarse en casa y la expectativa es enorme. Este viernes 27 de marzo, desde las 20.15, La Bombonera será el escenario de un nuevo encuentro de la “Scaloneta”, que enfrentará a Mauritania en un amistoso clave dentro de su preparación internacional. Aunque el foco estará puesto en lo futbolístico, hay un factor que podría ganar protagonismo en la previa: cómo estará el clima.

Clima en Buenos Aires: qué se espera para el viernes en el AMBA

Según detalla el portal especializado Meteored, el viernes estará marcado por un cambio en las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras varios días de estabilidad, se espera un aumento progresivo de la humedad y la nubosidad, impulsado por el ingreso de aire cálido desde el noreste.

Clima en Buenos Aires: qué se espera para el viernes en el AMBA. Foto: Copilot AI por Canal 26

Durante la tarde, las temperaturas rondarán los 25 grados, pero hacia la noche —coincidiendo con el inicio del partido— descenderán levemente hasta ubicarse cerca de los 21 o 22 °C. La humedad será elevada, lo que podría generar una sensación de ambiente pesado tanto dentro como fuera del estadio.

El viento soplará desde el este-noreste con intensidad moderada, favoreciendo el ingreso de aire húmedo desde el Río de la Plata.

Lluvias en La Bombonera: qué dicen los pronósticos

Los distintos modelos climáticos coinciden en que la inestabilidad irá en aumento hacia el cierre de la jornada, aunque todavía hay diferencias en el momento exacto en que podrían registrarse precipitaciones.

Lluvia en la Bombonera. Foto: Gemini IA.

Algunas proyecciones indican lluvias hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche, mientras que otras las ubican más cerca del final del partido o incluso durante la madrugada del sábado.

En cualquier caso, la probabilidad de precipitaciones se ubica en torno al 50%, con lluvias que, en principio, serían de intensidad leve. No se descarta algún chaparrón aislado ni la presencia puntual de actividad eléctrica.

Qué tener en cuenta si vas a la cancha

Frente a este escenario, quienes asistan a La Bombonera deberían contemplar la posibilidad de lluvia. Llevar un piloto liviano o impermeable puede ser clave para mayor comodidad durante el partido. También se recomienda salir con anticipación, ya que la combinación de evento masivo y condiciones climáticas inestables podría afectar la circulación en la zona.