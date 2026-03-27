El clima en Santa Fe hoy será variable, comenzando con un cielo parcialmente nuboso en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 7.9°C y alcanzarán un máximo de 18.5°C. Durante la jornada, el viento podrá alcanzar hasta 21 km/h, predominando del sector norte. La humedad será alta, alrededor del 85%, por lo que se recomienda mantenerse hidratado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, las condiciones del tiempo continuarán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas disminuirán gradualmente, mientras que el viento soplará con menor intensidad, promediando unos 13 km/h. No se esperan precipitaciones, pero es importante estar atentos a los cambios súbitos de clima. La humedad seguirá siendo un factor preponderante, llegando hasta un 85%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Debido a la alta humedad y las bajas temperaturas matutinas, se sugiere vestir en capas y llevar un abrigo ligero para la tarde. Aunque no se pronostican lluvias, tener un paraguas a mano nunca está de más en situaciones de clima inestable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de marzo de 2026

Hoy, el sol se levantará a las 7:59 y se pondrá a las 18:06, brindando unas 10 horas de luz diurna. La luna tendrá su salida a las 7:28 y se pondrá nuevamente a las 17:23. Estos detalles son cruciales para quienes planean actividades al aire libre.