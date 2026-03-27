Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de marzo de 2026
Clima diario
El clima en Santa Fe hoy será variable, comenzando con un cielo parcialmente nuboso en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 7.9°C y alcanzarán un máximo de 18.5°C. Durante la jornada, el viento podrá alcanzar hasta 21 km/h, predominando del sector norte. La humedad será alta, alrededor del 85%, por lo que se recomienda mantenerse hidratado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
En la tarde y noche, las condiciones del tiempo continuarán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas disminuirán gradualmente, mientras que el viento soplará con menor intensidad, promediando unos 13 km/h. No se esperan precipitaciones, pero es importante estar atentos a los cambios súbitos de clima. La humedad seguirá siendo un factor preponderante, llegando hasta un 85%.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe
Debido a la alta humedad y las bajas temperaturas matutinas, se sugiere vestir en capas y llevar un abrigo ligero para la tarde. Aunque no se pronostican lluvias, tener un paraguas a mano nunca está de más en situaciones de clima inestable.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de marzo de 2026
Hoy, el sol se levantará a las 7:59 y se pondrá a las 18:06, brindando unas 10 horas de luz diurna. La luna tendrá su salida a las 7:28 y se pondrá nuevamente a las 17:23. Estos detalles son cruciales para quienes planean actividades al aire libre.