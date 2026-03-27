Sorpresivo cambio de clima este fin de semana:

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio en las condiciones del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la llegada de inestabilidad hacia el cierre de la semana.

Para este viernes 27 se espera una jornada calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 27 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Según el pronóstico oficial, el día comenzará con condiciones relativamente estables, pero hacia la tarde se incrementará la inestabilidad. En ese contexto, no se descarta la aparición de chaparrones aislados hacia la noche, lo que marcará el inicio de un período de tiempo más inestable.

Lluvia Foto: Copilot AI por Canal 26

Pronóstico en el AMBA: sábado con lluvias y leve descenso térmico

Por su parte, el sábado 28 llegará con un leve descenso de la temperatura y mayor presencia de precipitaciones. Se esperan lluvias durante la mañana, con mejoras hacia el mediodía, lo que podría dar paso a condiciones más estables durante la segunda parte del día.

De esta manera, el cierre de la semana en el AMBA estará marcado por el calor previo a la llegada de lluvias, en un escenario típico de transición entre jornadas cálidas y condiciones más inestables.

El SMN recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico, especialmente por la evolución de las precipitaciones previstas.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

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