Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires

Este domingo, Buenos Aires amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 5.6°C, proporcionando un inicio fresco para el día. A lo largo de la jornada, se espera que el termómetro suba, alcanzando máximas de aproximadamente 15.7°C. La humedad relativa se mantendrá elevada, con un porcentaje que oscila alrededor del 92%. Aunque no se prevén precipitaciones significativas, es recomendable llevar un abrigo para combatir el aire fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el cielo continuará mostrando nubes dispersas, permitiendo que los rayos del sol se filtren ocasionalmente. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 10 km/h. A medida que avance la noche, las temperaturas bajarán nuevamente, acercándose a los niveles matutinos. Es un buen momento para disfrutar de una tarde tranquila, sin preocupaciones climáticas, aunque no está de más tener a mano una chaqueta ligera.