El clima en Catamarca durante esta mañana estará mayormente despajado, con una temperatura mínima de 6.4°C. La humedad relativa se mantendrá en niveles mínimos, lo que proporcionará una sensación térmica agradable. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, se recomienda estar preparado por si surge un cambio inesperado. El sol hará su aparición a las 07:40 AM iluminando la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, se espera que la temperatura máxima alcance los 23.7°C. Las condiciones se mantendrán estables, con cielos claros y vientos suaves a moderados alcanzando hasta 33 km/h. Mientras tanto, la humedad comenzará a incrementarse levemente durante la noche. El atardecer en Catamarca será a las 18:33 PM, brindando un bello espectáculo para los amantes de las observaciones astronómicas. Al cerrar el día, se podrán disfrutar de cielos limpios para quienes deseen contemplar las estrellas.