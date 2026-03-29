Hoy Ciudad De Buenos Aires experimentará una jornada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas este domingo oscilarán entre una mínima de 8.6°C y una máxima de 16°C, lo que promete un clima suave y agradable para disfrutar al aire libre. Aunque no se espera lluvia, se sentirán vientos moderados de hasta 8 km/h, lo que brindará una sensación fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su máxima, rondando los 16°C. A medida que transcurra el día, el cielo continuará parcialmente nublado. Los vientos soplarán con mayor intensidad al caer la noche, llegando a ráfagas de hasta 12 km/h. La clima seguirá estable, pero recomendamos portar una campera ligera si planea pasar tiempo al aire libre en horas vespertinas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 29 de marzo de 2026

El amanecer en la ciudad será a las 07:57, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:50. Esto proporciona un día bastante equilibrado en términos de luz solar, perfecto para actividades diurnas al aire libre.

Este pronóstico está sujeto a cambios, por lo cual recomendamos consultar actualizaciones climatológicas periódicas.