Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 29 de marzo de 2026
Pronóstico Meteorológico
Hoy Ciudad De Buenos Aires experimentará una jornada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas este domingo oscilarán entre una mínima de 8.6°C y una máxima de 16°C, lo que promete un clima suave y agradable para disfrutar al aire libre. Aunque no se espera lluvia, se sentirán vientos moderados de hasta 8 km/h, lo que brindará una sensación fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su máxima, rondando los 16°C. A medida que transcurra el día, el cielo continuará parcialmente nublado. Los vientos soplarán con mayor intensidad al caer la noche, llegando a ráfagas de hasta 12 km/h. La clima seguirá estable, pero recomendamos portar una campera ligera si planea pasar tiempo al aire libre en horas vespertinas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 29 de marzo de 2026
El amanecer en la ciudad será a las 07:57, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:50. Esto proporciona un día bastante equilibrado en términos de luz solar, perfecto para actividades diurnas al aire libre.
Este pronóstico está sujeto a cambios, por lo cual recomendamos consultar actualizaciones climatológicas periódicas.