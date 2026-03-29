Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 29 de marzo de 2026
Clima en Córdoba
En Córdoba, este clima se presentará con un estado parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.3°C mientras que los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 9 km/h. La humedad maxima prevista para hoy es del 54%, predominando un clima fresco y agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En la tarde, el clima continuará con un estado parcialmente nuboso, y se espera que las temperaturas asciendan hasta los 21.9°C. Los vientos incrementarán levemente su velocidad a un máximo de 19 km/h. Durante la noche el clima persistirá similar, con vientos constantes y un leve descenso de temperaturas, alcanzando una humedad máxima de 31%.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 29 de marzo de 2026
El sol hará su aparición en el horizonte de Córdoba a las 08:12 y se despedirá a las 18:21, proporcionando un día con numerosas horas de luz. Es el momento perfecto para disfrutar actividades al aire libre con precaución respecto a las condiciones de viento.