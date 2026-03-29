En Córdoba, este clima se presentará con un estado parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.3°C mientras que los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 9 km/h. La humedad maxima prevista para hoy es del 54%, predominando un clima fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, el clima continuará con un estado parcialmente nuboso, y se espera que las temperaturas asciendan hasta los 21.9°C. Los vientos incrementarán levemente su velocidad a un máximo de 19 km/h. Durante la noche el clima persistirá similar, con vientos constantes y un leve descenso de temperaturas, alcanzando una humedad máxima de 31%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 29 de marzo de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte de Córdoba a las 08:12 y se despedirá a las 18:21, proporcionando un día con numerosas horas de luz. Es el momento perfecto para disfrutar actividades al aire libre con precaución respecto a las condiciones de viento.