Hoy en Corrientes, el clima estará caracterizado por un cielo con nubes parciales. Durante la mañana, se espera una temperatura mínima de 8.2°C, lo cual indica que es un buen día para abrigarse si planea salir temprano. La sensación térmica será moderada, y no se prevé ningún tipo de precipitación, haciendo que el día comience de manera tranquila y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde y noche, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 18.8°C. Aunque no se pronostican lluvias, el ambiente seguirá siendo parcialmente nuboso con un porcentaje de humedad al 94%. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 9 km/h, ideal para quienes planean actividades al aire libre, sin preocupaciones mayores durante el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Con el ambiente tan variable, se recomienda llevar ropa ligera pero también una chaqueta para cuando las temperaturas decaigan por la noche. Evite esfuerzos físicos sin hidratación adecuada, pues la humedad estará alta. Disfrute de este día moderadamente cálido y aproveche para salir a realizar alguna actividad.