Hoy en Formosa amaneció con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que empezaron a elevarse desde una mínima de 7.9°C. Las condiciones del clima son ideales para aquellos que disfrutan de una brisa fresca de la mañana, con una humedad que ronda el 41% y vientos que alcanzan los 22 km/h. No se esperan precipitaciones para la mañana, ofreciendo un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20.5°C con el atardecer. La humedad máxima podrá llegar al 96%, incrementando la sensación de bochorno. Los vientos continuarán soplando, alcanzando rachas de hasta 22 km/h, reduciendo ligeramente la sensación térmica hacia el final de la jornada. No se prevén lluvias, pero el cielo seguirá nublado. Un dato de interés para los aficionados a las observaciones astronómicas: el sol se pondrá alrededor de las 18:08, marcando el cierre de un día tranquilo.

Con estas condiciones climáticas, es recomendable mantenerse hidratado y en sombra durante el mediodía, cuando las temperaturas alcanzarán su punto más alto. Estos días ofrecen un clima ideal para paseos al aire libre, siempre considerando las instrucciones de protección solar debido a la intensidad de los rayos UV.

El tiempo para el resto de la jornada se mantendrá estable, permitiendo disfrutar de las actividades planeadas sin preocupaciones mayores por fenómenos meteorológicos adversos.