Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 34°.

Viento: 16 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.