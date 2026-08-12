comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 34°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 34° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 9 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 34°.

Viento: 16 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 34°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:54
Horas de luz11h 4m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 34°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:50 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 16 - 32 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 34° 31° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sur 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sureste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sureste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sureste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sureste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sureste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sureste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sureste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Sureste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sureste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sureste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Sureste 11 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 11° 11° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. ¿Se disipan las tormentas en Buenos Aires?:el Servicio Meteorológico Nacional ajustó la previsión para los próximos días

    ¿Se disipan las tormentas en Buenos Aires?: el Servicio Meteorológico Nacional ajustó la previsión para los próximos días

  2. Vuelven las tormentas severas al AMBA:a qué hora se desatan las lluvias este miércoles

    Vuelven las tormentas severas al AMBA: a qué hora se desatan las lluvias este miércoles

  3. Hay alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA:a qué hora llega el temporal con frío y lluvias este jueves

    Hay alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA: a qué hora llega el temporal con frío y lluvias este jueves

  4. Aflojan las heladas, pero vuelven las tormentas:cómo sigue el clima y cuándo llueve en Buenos Aires

    Aflojan las heladas, pero vuelven las tormentas: cómo sigue el clima y cuándo llueve en Buenos Aires

  5. Se complica el clima en Buenos Aires:tormentas fuertes, ráfagas de 50 km/h y posible ciclogénesis

    Se complica el clima en Buenos Aires: tormentas fuertes, ráfagas de 50 km/h y posible ciclogénesis
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Javier Milei envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta por la muerte de su padre:“¡Fuerza Capitán!”

Avanza el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué dice el dictamen aprobado en Diputados y a quiénes alcanza la exclusión total de funcionarios

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos:cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

Política

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Guía de salarios:cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos:cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

China desembarca en el transporte público de la Argentina:la Nueva Metropol invirtió US$45 millones en 150 colectivos

Internacionales

La “OTAN musulmana” toma forma:Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca

La “OTAN musulmana” toma forma: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca

MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

Video emocionante:así rescataron a Antonio, el perro atrapado entre los escombros tras el terremoto en Colombia

El “Pentágono” de Medellín avanza:cómo funcionará el moderno centro de seguridad con inteligencia artificial