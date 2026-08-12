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Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sureste 13 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sureste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 53m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:41 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Este 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sureste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sureste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Sureste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sureste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Sureste 13 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Sureste 12 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° 11° Sureste 12 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 11° 11° Sureste 11 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 11° 11° Sureste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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