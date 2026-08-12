Juicio contra Pity Álvarez: cinco testigos declaran este miércoles por el crimen de Cristian Díaz

Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.

El juicio oral contra el cantante Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Díaz, continuará este miércoles desde las 9:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada está previsto que declaren cinco testigos, entre ellos vecinos del complejo habitacional Samoré de Villa Lugano, donde ocurrió el crimen, la entonces pareja del acusado y su suegro. Se trata de Verónica Román, Carlos Stiempcich, Alejandro Pedroso, Agustina Inbernoz y Raúl Inbernoz.

Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados había anticipado durante la audiencia del lunes que declarará más adelante. En esa primera jornada, además, se quedó dormido, roncó y tuvo dificultades para recordar su número de DNI. También fue absuelto por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas contra su amiga Florencia Batalla y su mánager, Claudia Crespo.

La defensa de Álvarez está a cargo del defensor oficial Javier Marino, quien había solicitado suspender el inicio del debate al considerar que su representado no estaba en condiciones de afrontar el juicio. Sin embargo, los jueces rechazaron el planteo y avalaron la continuidad del proceso.

Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.

Antes del comienzo del juicio, la defensa también había intentado frenar las 11 audiencias previstas para agosto y septiembre al argumentar que existían recursos pendientes de resolución. El pedido fue rechazado luego de que el fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N.º 27, se opusiera formalmente.

El fiscal sostuvo que el debate oral constituye el ámbito adecuado para garantizar los derechos del acusado y resolver las controversias pendientes. Además, cuestionó que la participación de Álvarez en las audiencias pudiera ser considerada riesgosa y recordó sus recientes apariciones públicas en recitales, entrevistas y redes sociales.

Por su parte, el juez Gustavo Goerner, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, ratificó la aptitud psiquiátrica del cantante a partir de las conclusiones del Cuerpo Médico Forense.

Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.

Según la resolución, las pericias determinaron que Álvarez cuenta con una reserva cognitiva suficiente para afrontar las distintas instancias del proceso penal. El magistrado también advirtió que el juicio no podía quedar supeditado a tratamientos de rehabilitación de duración indefinida, ya que eso podría derivar en una postergación permanente del debate y afectar el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Cómo ocurrió el crimen de Cristian Díaz

La causa investiga el episodio ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, Álvarez y Díaz mantuvieron una discusión y, durante la pelea, el cantante habría extraído una pistola calibre 6,35 de su campera y le habría disparado a la víctima en la cabeza.

El arma que habría utilizado el Pity Álvarez para matar a Cristian Díaz. Foto: NA.

De acuerdo con la reconstrucción del expediente, una vez que Díaz cayó al suelo, Álvarez le habría efectuado otros tres disparos en la misma zona antes de escapar. Las heridas le provocaron lesiones cefálicas mortales y una hemorragia interna.

El cuerpo de Cristian Díaz tras haber sido baleado presuntamente por el Pity Álvarez. Foto: NA.

La causa había llegado a la instancia de juicio en noviembre de 2018, pero el proceso fue suspendido en 2021 y nuevamente en marzo de 2023 debido a informes del Cuerpo Médico Forense vinculados con la salud mental del acusado.