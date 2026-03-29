Esta mañana, Jujuy se despierta con un cielo parcialmente nuboso, donde el clima presentará temperaturas mínimas de 4.2°C. A lo largo de las primeras horas del día, las condiciones de nubosidad serán intermitentes, con una humedad del 46% que hará sentir más fresco. Los vientos soplarán de forma moderada, alcanzando hasta 22 km/h, por lo que se recomienda tener precaución durante actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, se espera un aumento en las temperaturas, llegando hasta un máximo de 18.4°C. El cielo mantendrá su aspecto nuboso, pero aumentará la posibilidad de lluvias dispersas, aunque en una cantidad no significativa. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y los vientos persistirán con una intensidad alrededor de 10 km/h.