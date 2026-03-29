Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 29 de marzo de 2026
Pronóstico meteorológico
Esta mañana, Jujuy se despierta con un cielo parcialmente nuboso, donde el clima presentará temperaturas mínimas de 4.2°C. A lo largo de las primeras horas del día, las condiciones de nubosidad serán intermitentes, con una humedad del 46% que hará sentir más fresco. Los vientos soplarán de forma moderada, alcanzando hasta 22 km/h, por lo que se recomienda tener precaución durante actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Para la tarde, se espera un aumento en las temperaturas, llegando hasta un máximo de 18.4°C. El cielo mantendrá su aspecto nuboso, pero aumentará la posibilidad de lluvias dispersas, aunque en una cantidad no significativa. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y los vientos persistirán con una intensidad alrededor de 10 km/h.