Esta clima alegre y seco se mantendrá durante la mañana en La Pampa. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.1°C, mientras que los vientos ligeros rondarán los 14 km/h. El cielo permanecerá parcialmente cubierto, permitiendo disfrutar de una ambientación tranquila para quienes deseen aprovechar el aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

A medida que avance la tarde, el termómetro llegará hasta un máximo de 18.4°C, manteniendo un nivel de humedad bajo en comparación a jornadas precedentes. Los vientos del noreste podrían aumentar ligeramente, con ráfagas alcanzando los 29 km/h, pero sin representar una alerta. La puesta del sol, prevista para las 18:08, dará lugar a una noche fresca con cielos relativamente despejados. Se recomienda disfrutar del cielo estrellado dado el bajo nivel de humedad.