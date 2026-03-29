Condiciones climáticas para la mañana en Mendoza

En la mañana de este domingo, en Mendoza, se espera que el clima comience con un ambiente fresco, ya que las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C. La humedad se mantendrá alrededor del 37%, y el viento soplará con una velocidad máxima de aproximadamente 11 km/h. A pesar de ser un día parcialmente nuboso, no se espera precipitación alguna durante esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, las condiciones en Mendoza no variarán drásticamente. Las temperaturas se elevarán hacia los 17.5°C como máximo, ofreciendo una jornada bastante templada. La brisa continuará soplando, esta vez alcanzando hasta 13 km/h con ráfagas leves. Sin precipitaciones en el pronóstico, el ambiente será ideal para actividades al aire libre durante el resto del día. La visibilidad también será óptima a lo largo de la jornada.