El clima en Neuquén para hoy domingo 29 de marzo de 2026 se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Por la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C y no se esperan precipitaciones, por lo que la sensación será más bien fresca. El viento soplará a una velocidad moderada, con ráfagas máximas de hasta 27 km/h, lo que podría hacer más necesario abrigarse al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Ya para la tarde y noche el cielo continuará mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C, proporcionando una agradable sensación térmica. Se recomienda llevar una chaqueta ligera al final del día para protegerse del viento, que mantendrá una velocidad constante. Con una humedad relativa llegando a un 75%, la sensación de frescura podría intensificarse.