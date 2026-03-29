Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 29 de marzo de 2026
Tiempo Neuquén
El clima en Neuquén para hoy domingo 29 de marzo de 2026 se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Por la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C y no se esperan precipitaciones, por lo que la sensación será más bien fresca. El viento soplará a una velocidad moderada, con ráfagas máximas de hasta 27 km/h, lo que podría hacer más necesario abrigarse al salir.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Ya para la tarde y noche el cielo continuará mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C, proporcionando una agradable sensación térmica. Se recomienda llevar una chaqueta ligera al final del día para protegerse del viento, que mantendrá una velocidad constante. Con una humedad relativa llegando a un 75%, la sensación de frescura podría intensificarse.