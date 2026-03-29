Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 29 de marzo de 2026
El clima hoy
Clima para esta mañana en Salta
Para la mañana de hoy en Salta, se prevé un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas en torno a los 3.4°C. La velocidad del viento alcanzará los 8 km/h, presentando condiciones agradables para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá con un porcentaje del 91%, asegurando una sensación de frescura en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y la noche, el clima seguirá siendo favorable con vientos moderados de hasta 8 km/h y temperaturas máximas que rondarán los 21.2°C. Se espera una presión atmosférica de 1021.5 mb, lo que sugiere estabilidad en las condiciones meteorológicas. No hay previsión de precipitaciones, garantizando una jornada agradable.