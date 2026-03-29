Clima para esta mañana en Salta

Para la mañana de hoy en Salta, se prevé un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas en torno a los 3.4°C. La velocidad del viento alcanzará los 8 km/h, presentando condiciones agradables para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá con un porcentaje del 91%, asegurando una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá siendo favorable con vientos moderados de hasta 8 km/h y temperaturas máximas que rondarán los 21.2°C. Se espera una presión atmosférica de 1021.5 mb, lo que sugiere estabilidad en las condiciones meteorológicas. No hay previsión de precipitaciones, garantizando una jornada agradable.